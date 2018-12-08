الامارات | محمد صلاح حديث العالم بعد ليلة الأرقام القياسية

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح حديث العالم بعد ليلة الأرقام القياسية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد لاعب ليفربول، المصري محمد صلاح، ليضرب بقوة في الدوري الإنجليزي عقب تسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك" في شباك نادى بورنموث في المباراة التي أقيمت بملعب "فيتنس فيرست"، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وحظي الوسم الذي دشنه عشاق الفرعون المصري باسم اللاعب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعشرات الالاف من التغريدات خلال دقائق قليلة بعد انتهاء المباراة والتي اختتمت برباعية نظيفة.

ونجح اللاعب في الوصول إلى صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بالوصول إلى 10 أهداف أضافة إلى رقم قياسي جديد حيث ذكرت شبكة "سكاي سبورتس"، أن أصبح أسرع لاعب يسجل 42 هدفا لليفربول في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، وحقق هذا الرقم في المباراة رقم 52.

وكان الإسباني فرناندو توريس، يحمل الرقم القياسي السابق، بعدما سجل الهدف رقم 40 في 60، متفوقا على روبي فاولر (77 مباراة) ، ومايكل أوين (77 مباراة أيضا) ولويس سواريز (78 مباراة).

كما أشارت الشبكة إلى أن صلاح هز الشباك في المباريات الثلاث التي خاضها أمام بورنموث بالدوري الممتاز، وهو أول لاعب في تاريخ الريدز يسجل في 3 مباريات متتالية في شباك بورنموث.

من جانبها قالت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، إن صلاح سجل الهدف الافتتاحي للمباراة في 7 مناسبات هذا الموسم، أكثر بهدفين من أي لاعب آخر.