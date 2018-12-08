الشرطة الإسبانية تحذر الجماهير قبل مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت

ويقام إياب نهائي كأس ليبرتادوريس بين فريقي ريفر بليت وبوكا جونيورز الأرجنتينيين، في العاصمة الإسبانية مدريد وعلى ملعب سانتياغو برنابيو، معقل الفريق الملكي، غدا الأحد.

وكان من المقرر أن تقام المباراة على ملعب ريفير بليت مساء السبت الماضي، إلا أن قيام جماهير ريفر بليت بأعمال شغب تسبب في تأجيل اللقاء.

ورشقت جماهير ريفر بليت حافلة بوكا جونيورز بالزجاجات والحجارة، متسببة في تحطم نوافذ الحافلة وإصابة عدد من لاعبي الفريق الضيف، كما ردت قوات الشرطة بإطلاق قنابل الغاز لتصيب عدد من لاعبي بوكا جونيورز بالاختناق.

وفي هذا الصدد، شددت الشرطة على الجماهير التي ستحضر اللقاء بعدم نسيان بطاقات هوياتهم، أو جوازات سفرهم، كي يتمكنوا من دخول معقل ريال مدريد بالعاصمة الإسبانية.

كما أبرزت الشرطة أن "كرة القدم رياضة"، وأنها لن تتسامح مع "اللافتات أو الهتافات أو الشعارات التي تحمل تحريض على العنف أو الإرهاب أو العنصرية أو معاداة الأجانب أو عدم التسامح".

وخصصت السلطات الإسبانية 4 آلاف عنصر أمني لتأمين المباراة التي كان من المقرر إقامتها في 24 نوفمبر/تشرين ثان الماضي على ملعب "المونومنتال" معقل ريفر بليت، لولا تعرض حافلة بوكا للاعتداء من قبل مشجعي الخصم أثناء توجهها للملعب، ليتم تأجيل اللقاء مرتين قبل أن يتقرر في النهاية نقله لمدريد غدا الأحد.

يذكر أن مواجهة الذهاب التي أقيمت على ملعب "لا بومبونيرا" الخاص بفريق بوكا جونيورز، انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق، مع العلم أن قواعد البطولة تلجأ لأفضلية الأهداف خارج الأرض.