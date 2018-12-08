مفاجاة إنسانية من محمد صلاح تدفع زميله في الفريق للبكاء (فيديو)

قام محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر بتصرف إنساني مفاجئ عقب نهاية مواجهة فريقه أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي. وفاز الريدز برباعية نظيفة، أحرز منها صلاح ثلاثة أهداف. وعقب المباراة حصل صلاح على جائزة "رجل المباراة" وأهداها له زميله جيمس ميلنر، إلا أن صلاح فاجئ زميله برفض الجائزة. وقرر صلاح إهداء الجائزة لميلنر، مكافأة له على وصوله للمباراة رقم 500 خلال مسيرته في الدوري الإنجليزي.

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