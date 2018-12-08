طاقم تحكيم عماني لإدارة لقاء الإسماعيلي والرجاء بكأس زايد للأندية

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أسند الاتحاد العربي لكرة القدم للعماني أحمد أبو بكر سعيد مهمة إدارة مباراة الإسماعيلي والرجاء المغربي في إياب دور الـ16 بكأس زايد للأندية الأبطال، والمقرر له مساء الثلاثاء المقبل على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء لتحديد آخر المتأهلين للدور ربع النهائى البطولة.

وسيعاون أحمد أبو بكر خلال هذه المباراة مواطنيه أبو بكر العمري مساعد أول وراشد الغيني مساعد ثان وعمر اليعفوبي حكما رابعا ، في حين سيراقب اللقاء أحمد امبيريك من موريتانيا، على أن يتولى السعودي خليل جلال مراقبة الحكام والجزائري رشيد مجيبة المنسق العام للمباراة والمغربي دنيا لحرش المنسق الإعلامي.

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