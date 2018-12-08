شكرا لقرائتكم مانشستر يونايتد يفوز بسهولة على فولهام برباعية.. وفوز قيصرى لأرسنال على هدرسفيلد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق مانشستر يونايتد فوزا سهلا على ضيفه فولهام، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدورى الإنجليزى الممتاز.

وسجل أهداف اليونايتد كل من آشلى يونج فى الدقيقة 13، خوان ماتا فى الدقيقة 28، البلجيكى روميلو لوكاكو فى الدقيقة 42، وماركوس راشفورد فى الدقيقة 82، فيما احرز أبو بكر كمارا هدف فولهام الوحيد فى الدقيقة 66 من ركلة جزاء.

وتعرض أنجويسا لاعب فولهام للطرد فى الدقيقة 68 لحصوله على انذارين.

وبذلك يحتل اليونايتد المركز السادس فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 26 نقطة، بينما فولهام فى المركز الأخير برصيد 9 نقاط.

من جهة أخرى حقق أرسنال فوزا صعبا على ضيفه هدرسيفيد تاون بهدف دون مقابل أحرزه لوكاس توريرا فى الدقيقة 83، فى اللقاء الذى غاب عنه الدوليان المصريان محمد الننى ورمضان صبحى، اللذان جلسا على مقاعد البدلاء طوال أحداثه، ليرفع الجانرز رصيده إلى 34 نقطة فى المركز الثالث مؤقتا.



ماتا وراشفورد

راشفورد يسجل الرابع

طرد للاعب فولهام

هدف فولهام

هيريرا يندب حظه

وانتهت باقى المباريات على النحو التالى:

وست هام 3 2 كريستال بالاس

بيرنلى 1 0 برايتون

كارديف سيتى 1 0 ساوثهامبتون



توريرا يسجل هدف أرسنال

كارديف سيتى

وست هام وكريستال بالاس