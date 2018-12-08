شكرا لقرائتكم التشكيل الرسمى لمواجهة تشيلسى ومانشستر سيتى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن كل من ماوريسيو سارى وبيب جوارديولا المديران الفنيان لفريقى تشيلسى ومانشستر سيتى عن التشكيل الأساسى لمباراة الفريقين المرتقبة، والمقرر لها فى السابعة والنصف من مساء اليوم السبت على ملعب "ستامفورد بريدج" بالعاصمة البريطانية لندن، فى الجولة الـ16 من الدورى الإنجليزى.

ويحتل البلوز المركز الرابع فى جدول الترتيب برصيد 31 نقطة، فيما يأتى السيتى فى المركز الثانى برصيد 41 نقطة، عقب فوز ليفربول على بورنموث برباعية.

وجاء التشكيل الرسمى للفريقين كالآتى:

تشيلسى

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

خط الدفاع: الونسو - لويز - روديجر - أزبيلكويتا

خط الوسط: كانتى - جورجينيو - كوفاسيتش - ويليان

خط الهجوم: هازارد - بيدرو



تشكيل تشيلسى

مانشستر سيتى

حراسة المرمى: ايدرسون

خط الدفاع: ووكر- لابورت - ستونز - ديلف

خط الوسط: فيرناندينيو - رياض محرز - ديفيد سيلفا - برناردو سيلفا

خط الهجوم: سانى - ستيرلينج