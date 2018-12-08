شكرا لقرائتكم بايرن ميونخ يفوز على نورنبيرج بثلاثية.. ودورتموند يواصل التحليق فى صدارة الدورى الألمانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل بايرن ميونخ انتصاراته فى الدورى الأالمانى "البوندزليجا"، بعد أن حقق الفوز على ضيفه نورنبيرج بثلاثية نظيفة، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "اليانز أرينا" بالجولة الـ14 من البوندزليجا.

احرز أهداف البايرن، البولندى روبرت ليفاندوفسكى (هدفين) فى الدقيقتين 9 و27، ليرفع رصيده إلى 9 اهداف هذا الموسم، فيما تكفل المخضرم فرانك ريبيرى بتسجيل الهدف الثالث فى الدقيقة 56.

الفوز رفع رصيد بايرن ميونخ إلى 27 نقطة ويقفز للمركز الثانى فى جدول الترتيب، بينما توقف رصيد نورنبيرج عند 11 نقطة فى المركز الـ16.



روبرت ليفاندوفسكى

ريبيرى وكومان

ليون جوريتسكا

وواصل بوروسيا دورتموند التحليق فى صدارة جدول التريب برصيد 36 نقطة، بعد أن حقق فوزا غاليا على مضيفه شالكه فى مواجهة الديربى التى جمعتهما، وسجل هدفى دورتموند ديلانى فى الدقيقة 7، والإنجليزى الشاب جادون سانشو فى الدقيقة 74، بينما سجل دانييل كاليورى هدف شالكه الوحيد فى الدقيقة 61 من ركلة جزاء.



احتفال بالهدف الأول

ماركو ريوس