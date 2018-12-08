شكرا لقرائتكم غلام العائد بعد غياب 402 يقود بدلاء نابولى للفوز على فروسينونى برباعية.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغلب نابولى على ضيفه فروسينونى بأربعة أهداف دون مقابل، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "سان باولو" فى الجولة الـ15 من الدورى الإيطالى.

وأشرك كارلو أنشيلوتى المدير الفنى لنابولى العديد من اللاعبين البدلاء، وذلك لإراحة الأساسيين من أجل مواجهة ليفربول الإنجليزى يوم الثلاثاء المقبل فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدورى أبطال أوروبا.

احرز أهداف نابولى، زيلينسكى فى الدقيقة 7، الجزائرى آدم أوناس فى الدقيقة 40، والبوندى ميليك (هدفين) فى الدقيقتين 68 و84.

وقاد نابولى فى لقاء اليوم، الدولى الجزائرى فوزى غلام، والذى عاد للمشاركة فى المباريات بعد غياب 402 يوما بسبب الإصابة بقطع فى الرباط الصليبى للركبة، وصنع غلام هدفين من أهداف فريقه الأربعة.

الفوز رفع رصيد نابولى إلى 35 نقطة فى المركز الثانى بفارق 8 نقاط عن يوفنتوس المتصدر، بينما فروسينونى فى المركز الـ19 وقبل الأخير برصيد 8 نقاط.



لاعبو نابولى

فوزى غلام

فرحة الهدف الثانى