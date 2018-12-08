شكرا لقرائتكم يوسف يصحح أخطاء ميدو جابر الفنية فى جلسة اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد محمد يوسف المدير الفني المؤقت للأهلي جلسة خاصة مع ميدو جابر لاعب الفريق على هامش المران المُقام حالياً استعدادا لمواجهة طلائع الجيش التي تقام غدا والمؤجلة من الأسبوع الرابع عشر من بطولة الدوري العام ، ودار حديث لعدة دقائق بين يوسف وجابر حول بعض الأمور الفنية الخاصة بأداء اللاعب خلال الفترة الأخيرة.

فيما واصل ثنائي الفريق محمد الشناوى وعلى معلول تنفيذ البرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة التى يُعاني منها كلاهما وهي مزق فى العضلة الضامة.

وشارك "الحاوي" وليد سليمان في مران الفريق الجماعي كما واصل صالح جمعة العائد من تجربة إعارة بالدوري السعودي برنامجه التأهيلي تمهيداً للقيد في يناير المقبل.