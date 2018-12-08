شكرا لقرائتكم منتخب مصر للصالات الأول عربيا وإفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم عن تحقيق منتخب مصر للصالات المركز الأول إفريقياً وعربياً فى تصنيف الاتحاد الدولى كما جاء المنتخب المصرى فى المركز الحادى والعشرين عالمياً . ويستعد منتخب الصالات لتصفيات بطولة افريقيا في إبريل 2019.

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