شكرا لقرائتكم غوميز: النتيجة سيئة للهلال لأننا لم نحافظ على تقدمنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعرب بافتيمبي غوميز، لاعب الفريق الأول بنادي الهلال عن حزنه الشديد بعد تعادل فريقه مع النصر 2-2، يوم السبت في الجولة 12 من عمر بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال غوميز في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: نهاية سيئة بالنسبة لنا خاصة أننا تقدمنا بهدفين نظيفين، كان علينا الاستحواذ والحفاظ على النتيجة. لكننا لم نفعل ذلك وتمكن فريق النصر من تعديل النتيجة.
وأضاف: شعرت ببعض الألم خلال اللقاء، وحزين على إهداري للعديد من الفرص. وأشاد غوميز بحضور الجماهير، قائلا :في الوقت الحالي معجب بمساندة الجماهير لنا وحضورهم.
وأوضح محترف الهلال إنه قبل قدومه إلى الدوري السعودي لم يكن على علم بمدى قوته، حيث أكد: هذه البطولة تمتلك العديد من اللاعبين المميزين.
شكرا لقرائتكم خبر عن غوميز: النتيجة سيئة للهلال لأننا لم نحافظ على تقدمنا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة العربية نت وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي العربية نت ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .