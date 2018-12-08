شكرا لقرائتكم قصي الفواز يترشح لمنصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن ترشح قصي الفواز رئيس اتحاد القدم السعودي لمنصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لدورة (2019-2023).

وقام الاتحاد القاري بإخطار الاتحادات الوطنية الأعضاء بتاريخ 31 أكتوبر 2018، أن انتخابات أعضاء المكتب التنفيذي للدورة 2019-2023 ، سوف تقام خلال الاجتماع التاسع والعشرين للجمعية العمومية الذي يعقد يوم السادس من أبريل 2019 في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

ومنحت الاتحادات الوطنية الأعضاء مهلة انتهت منتصف ليلة السادس من ديسمبر 2018 من أجل تقديم الترشيحات بحسب متطلبات النظام الأساسي (نسخة عام 2018) والنظام الانتخابي في الاتحاد (نسخة عام 2018)، وذلك للمناصب التالية:

رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ونائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والنواب الخمسة لرئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وستة أعضاء في مجلس الاتحاد الدولي، من بينهم عضوة من عضوات المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي، وخمس عضوات في المكتب التنفيذي، من بينهن واحدة تصبح عضوة في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتسعة أعضاء إضافيين في المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي.