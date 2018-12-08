شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يكشف أخطاء الزمالك وما حدث بعد الخروج العربى للانتصار على المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق الأبيض على المصري بهدفين دون رد، فى اللقاء الذى كان مؤجلا من الأسبوع الحادى عشر بالدورى.

وتابع جروس فى تصريحات لموقع الزمالك الرسمى، أنه كان من المهم معنوياً تخطى عقبة المصري بعد الخروج من البطولة العربية بجانب مواصلة الانتصارات من أجل الحفاظ على صدارة الدوري العام، قائلا: "الفريق قدم أداء طيبا خلال اللقاء وتحديدا في الشوط الأول وكان هناك بعض الأخطاء في الشوط الثاني سنعالجها في الفترة المقبلة".

واختتم جروس تصريحاته قائلا: "دور الجهاز الفني هو تهيئة اللاعبين نفسيا بعد الخروج من البطولة العربية، وقمنا بتجهيزهم بشكل مناسب والتأكيد على ضرورة التركيز فى الدوري والبطولة الأفريقية وكأس مصر".