شكرا لقرائتكم خبر عن توج بطلا للكونفدرالية.. ماذا قدم الرجاء المغربى منذ التعادل مع الإسماعيلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الإسماعيلى اختباراً صعباً عندما يحل ضيفاً على نظيره الرجاء المغربى باستاد محمد الخامس فى إطار مباريات إياب دور الستة عشر للبطولة العربية مساء الثلاثاء المقبل، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت فى الاسماعيلية بالتعادل السلبى.

خاض فريق الرجاء المغربى 7 مباريات بعد أداء مواجهة الإسماعيلى فى ذهاب دور الـ 16 بكأس زايد للأندية الأبطال.

وشارك الفريق المغربى فى 3 بطولات مختلفة خلال 43 يومًا، بعد أن قرر اتحاد الكرة تأجيل مباراتين فى الدورى المحلى أمام أولمبيك أسفى والوداد الرياضى.

واستطاع أصحاب "الرداء الأخضر" خلال هذه الفترة حصد كأس الكونفدرالية هذا الموسم بعد أيام من خروجه بكأس العرش المغربى ضمن منافسات نصف النهائى بركلات الجزاء.

وكان الفريق الذى يقوده الإسبانى كارلوس جاريدو، قد فاز فى مباراتين وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مواجهتين، سجل لاعبيه 8 أهداف ومنى مرماه 6 أهداف وحافظ على شباكه نظيفة "كلين شيت" فى 3 لقاءات.

وجاءت نتائج فريق الرجاء المغربى على النحو التالى..

يوم 3 نوفمبر.. تأهل وداد فاس "أحد أندية الدرجة الثانية" على حساب الرجاء إلى المباراة النهائية بكأس العرش لأول مرة فى تاريخه بركلات الجزاء بعد أن انتهى الوقت الأصلى والإضافى بهدف لكل منهما.

يوم 7 نوفمبر .. تعادل مع اتحاد طنجة بهدف لكل منهما فى الجولة الـ 7 بمسابقة الدورى المغربى.

يوم 11 نوفمبر .. فاز على الكوكب المراكشى بهدفين نظيفين فى الجولة الـ 8 بمسابقة الدورى المغربى.

يوم 17 نوفمبر .. تعادل مع حسنية أكادير سلبيًا فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ 2 بمسابقة الدورى المغربى.

يوم 25 نوفمبر .. فاز على فيتا كلوب الكونغولى فى ذهاب نهائى كأس الكونفدرالية بثلاثية نظيفة.

يوم 2 ديسمبر .. خسر من فيتا كلوب الكونغولى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى إياب دور النهائى ليتوج بطلًا لكأس الكونفدرالية هذا الموسم.

7 ديسمبر .. خسر من الفتح الرباطى بهدف نظيف فى الجولة الـ 11 بمسابقة الدورى المغربى.