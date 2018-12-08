شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا استبعد الأهلى أزارو وكوليبالى من مواجهة الطلائع؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبعد محمد يوسف، المدير الفنى للأهلى، الثنائى وليد أزارو والمالى ساليف كوليبالى من قائمة الفريق التى تواجه طلائع الجيش، المقرر إقامتها غدا على ملعب السلام، والمؤجلة بين الفريقين من الجولة الرابعة عشر ببطولة الدورى العام.

وتغّيب وليد أزارو عن مران الفريق الجماعى الذى أٌقيم مساء اليوم بسبب معاناته من كدمة فى القدم، بينما واصل المالى ساليف كوليبالى مدافع الفريق غيابه عن التدريبات الجماعية بسبب معاناته من إصابته الأخيرة فى أنكل القدم.

واختتم الأهلى مساء اليوم استعداداته على ملعب التتش بالجزيرة لمواجهة طلائع الجيش غدًا ضمن منافسات الدورى الممتاز، فى الوقت الذى ضمت قائمة الفريق كلاً من شريف إكرامى، وليد سليمان، هشام محمد، مؤمن زكريا، أيمن أشرف، مروان محسن، أحمد حمودى، ناصر ماهر، باسم على، محمد شريف، محمد هانى، على لطفى، سعد سمير، عمرو السولية، اسلام محارب، أحمد علاء، أحمد ريان، أحمد حمدى، أحمد الشيخ وكريم نيدفيد.