شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يضم أحمد حمودى ويستبعد أزارو وكوليبالى من مواجهة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد يوسف، المدير الفنى للأهلى، قائمة فريقه التى تواجه طلائع الجيش غداً، على ملعب السلام، والمؤجلة من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدورى الممتاز.

وجاءت القائمة كالتالى:

شريف إكرامى، وليد سليمان، هشام محمد، مؤمن زكريا، أيمن أشرف، مروان محسن، أحمد حمودى، ناصر ماهر، باسم على، محمد شريف، محمد هانى، على لطفى، سعد سمير، عمرو السولية، اسلام محارب، أحمد علاء، أحمد ريان، أحمد حمدى، أحمد الشيخ وكريم نيدفيد.

وشهدت القائمة استبعاد المغربى وليد أزارو والمالى ساليف كوليبالى.