شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم حكام من النيجر لمباراة المصرى وساليتاس البوركينابى بالكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت إدارة النادى المصرى إخطاراً رسمياً من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بالطاقم التحكيمى المكلف بادارة مباراة ذهاب دور الـ32 من النسخة السادسة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتى تجمع بين المصرى وضيفه ساليتاس اف سى البوركينابى والمقرر إقامتها فى السابعة مساء السبت الموافق الخامس عشر من ديسمبر الجارى على استاد المصرى ببورسعيد.

ويضم طاقم التحكيم محمد علي موسى حكماً للساحة ومعه يحيى محمد مساعداً أول وعبد العزيز سالى مساعداً ثانياً وحسن عبده حكماً رابعاً وهم جميعاً من دولة النيجر، فيما تم تكليف الكيني حسين صوالح للقيام بمهام مراقب المباراة والنيجيري شوكوادي كاليستوس لمراقبة الحكام.