محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة محمد همام: زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة وحيّة لمباراة تشيلسي ومانشستر سيتي والتي تقام على ملعب "ستامفورد بريدج" في قمة الأسبوع الـ16 من مسابقة الدوري الإنجليزي "بريميرليج". ويترقب ليفربول قمة تشيلسي ومانشستر سيتي حيث ينتظر الريدز لتعثر السيتيزنز من أجل الحصول على الصدارة رسميًا. ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي، في المقابل يحتل تشيلسي المركز الخامس برصيد 31 نقطة. ويبدأ تشيلسي المباراة بتشكيل مكون من: كيبا - أزبيليكويتا - روديجر - دافيد لويز - ألونسو - جورجينيو - كانتي - كوفاسيتش - ويليان - هازارد - بيدرو. بينما يبدأ مانشستر سيتي المباراة بتشكيل مكون من: إيدرسون - والكر - ستونز - لابورتي - ديلف - فيرناندينو - دافيد سيلفا - رياض محرز - ليروي ساني - برناردو سيلفا - رحيم ستيرلينج.

شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر- ليفربول يترقب.. تشيلسي - مانشستر سيتي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .