مدرب بورنموث: هدف صلاح الأول غير صحيح.. وضربنا أنفسنا بالرصاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح ايدي هاو المدير الفني لنادي بورنموث الانجليزي، بأن هدف محمد صلاح الأول في المباراة ما كان يجب أن يُحتسب، موضحًا أن مواجهات الكبار دائما تحتاج إلى احتساب القرارات بشكل سليم.

وقال ايدي هاو في تصريحاته لسكاي سبورتس عقب المباراة: "لقد كانت مباراة صعبة، الهدف الأول كان لحظة هامة في أحداثها، وحتى تلك اللحظة اعتقد أننا دافعنا بشكل جيد، شكل الفريق كان مناسبًا، لقد أبعدناهم عن المرمى، وصلاح كان متسللًا."

وتابع: "ما كان يجب أن يُحتسب هذا الهدف، وفي مثل هذه المباريات عندما تلعب أمام الأندية الكبرى تحتاج أن يتم اتخاذ قرار كهذه في مصلحتك، وأن تتخذ القرارات بشكل سليم، لكن بعد ذلك الهدف كل شيء تحول بشكل سلبي."

وانتقل للحديث عن هدف صلاح الثاني: "الهدف يبدو كما لو أننا ضربنا أنفسنا بالرصاص، كنا في وضع جيد لكي نلعب شوط ثاني أفضل، وظهرنا بشكل ايجابي في نهاية الشوط الأول واعتقدنا أننا سنعود للمباراة."

أحرز محمد صلاح 3 أهداف في أمام بورنموث، واستطاع أن يصل إلى 10 أهداف خلال الموسم الحالي من الدوري الانجليزي.