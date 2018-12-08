الأهلي يكشف لـ"الخليج 365" سبب استبعاد أزارو من مباراة الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي:

قال طبيب النادي الأهلي، خالد محمود، إن استبعاد مهاجم الفريق المغربي وليد أزارو من مباراة الجبس جاء لأسباب طبية.

وأضاف طبيب الفريق من خلال تصريحات لـ"الخليج 365" أن المهاجم المغربي وليد ازارو يُعاني من إصابة على مستوى القدم وبالتحديد كدمة، وهي ما حالت دون تواجده رفقة باقي العناصر في مباراة الجيش.

وكان محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق، قد أعلن تشكيلة الفريق التي تستعد لخوض المباراة المؤجلة من الجولة 14 من عمر الدوري والمقرر لها يوم الأحد على استاد السلام.

وضرب شبح الإصابات الفريق خلال الفترة الماضية، حيث سيفقد الأحمر جهود كل من محمد الشناوي ورامي ربيعة ومحمد نجيب وأحمد فتحي وعلي معلول وحسام عاشور وصلاح محسن وجونيور أجايي بسبب الإصابة.