استبعاد أزارو.. مفاجآت في قائمة الأهلي أمام طلائع الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للأهلي، قائمة الفريق الأحمر لمباراة طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش غدا على استاد السلام، في المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الـ14 للمسابقة.

واستبعد يوسف كلا من وليد أزارو وساليف وكوليبالي وميدو جابر، بينما عاد كل من أحمد حمودي ومحمد شريف وأحمد ياسر ريان.

وقال خالد محمود طبيب الأهلي، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن أزارو سيغيب عن مواجهة الطلائعبسبب تعرضه لكدمة في القدم.

ويفقد الأهلي خدمات محمد الشناوي ورامي ربيعة ومحمد نجيب وأحمد فتحي وعلي معلول وحسام عاشور وصلاح محسن وجونيور أجايي للإصابة.

وضمت القائمة 20 لاعبًا كالتالي:

في حراسة المرمى: شريف إكرامي، علي لطفي.

الدفاع: باسم علي، محمد هاني، سعد سمير، أحمد علاء، أيمن أشرف.

الوسط: كريم نيدفيد، هشام محمد، عمرو السولية، أحمد حمدي.

وسط الهجوم: وليد سليمان، مؤمن زكريا، أحمد حمودي، ناصر ماهر، محمد شريف، إسلام محارب، أحمد الشيخ.

وفي الهجوم: مروان محسن، أحمد ياسر ريان.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل حاليًا المركز العاشر في الدوري وفي جعبته 17 نقطة من 9 مباريات، بينما جمع طلائع الجيش 18 نقطة جمعهم من 15 مباراة.