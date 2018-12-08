كيف تناولت الصحف الإنجليزية هاتريك صلاح أمام بورنموث؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

سلطت الصحف الإنجليزية الضوء على أداء محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بعد تسجيله ثلاثة أهداف أمام بورنموث في مباراة انتهت نتيجتها لصالح الريدز (4-0) ضمن حسابات الأسبوع السادس عشر من عمر بريميرليج.

صلاح -هداف الدوري في الموسم الماضي- قفز لصدارة هدافي الدوري الإنجليزي ليصبح متساويًا مع النجم الجابوني إيمريك أوباميانج هداف آرسنال برصيد 10 أهداف.

ويستعرض "الخليج 365" في التقرير التالي، أبرز ما تناولته الصحف الإنجليزية عن أداء صلاح بعد أهدافه الثالثة أمام بورنموث:

ديلي ميل

"صلاح يقود ليفربول وكلوب للقمة"

تحدثت الصحيفة عن الثلاثية التي سجلها صلاح أمام بورنموث، قائلة :"أهداف صلاح ساهمت في وصول كلوب وليفربول لقمة الدوري".

وأضافت الصحيفة :"رغم الأهداف الثلاثة الذي سجلها مو إلا أن كلوب قرر الدفع بساديو ماني للاستفادة من خدماته خلال النصف الثاني من المباراة".

ذا صن

"صلاح البطل يسجل هاتريك"

قالت الصحيفة إن صلاح تمكن من استعادة نغمة تسجيل الأهداف مجددًا بتسجيله ثلاثة أهداف لصالح ليفربول.

ووصفت الصحيفة صلاح بـ"البطل"، رغم أن هدفه الأول يوجد به حالة شك بأنه متسلل.

ميرور

"صلاح الهداف يقود ليفربول للقمة"

ذكرت الصحيفة أن صلاح نجح في تقديم أداء لافت خلال مباراة فريقه ليفربول أمام بورنموث بعدما سجل ثلاثة أهداف في مباراة انتهت نتيجتها برباعية دون رد للريدز.

وأضافت الصحيفة أن صلاح أصبح في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 10 أهداف ليعود لقمة الترتيب بعدما نجح الموسم الماضي في الحصول على جائزة هداف بريميرليج.

وأشارت الصحيفة إلى أن صلاح دعّم مدربه يورجن كلوب خاصة أن الفريق أمامه العديد من التحديات سواء محليًا أو أوروبيًا حيث سيخوض الريدز مباراة مرتقبة أمام نابولي بدوري الأبطال ومانشستر يونايتد في الدوري.

ليفربول إيكو

"مستوى صلاح لم يكن صدفة"

قالت الصحيفة إن مستوى صلاح في الموسم الماضي مع ليفربول لم يكن صدفة بعد المستويات التي يقدمها خلال الموسم الحالي مع الريدز.

وأضافت أن صلاح أظهر للجميع مرة أخرى أنه من الهدافين الكبار في العالم.