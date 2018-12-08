"صلاح عبقري".. كلوب يعلق على هاتريك الملك المصري أمام بورنموث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، على نجم الفريق محمد صلاح بعد تسجيله ثلاثة أهداف أمام بورنموث في المباراة التي جاءت ضمن حسابات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي.

كلوب قال في تصريحات عبر شاشة "بي إن سبورتس" :"صلاح ظهر بشكل هادئ وتركيز كبير في كرة هدفه الثالث، أما بالنسبة للهدف الثاني فصلاح قام بمجهود رائع حتى أنهى الفرصة لهدف".

وعن المباراة، أوضح كلوب :"نجحنا في السيطرة على المباراة بشكل كامل، نشعر بالسعادة بعد النتيجة التي حققناها خاصة أن الخصم يعتبر صعب على ملعبه".

وواصل :"بين شوطي المباراة طالبت اللاعبين بالسرعة خلال المساحات وهذا ما حققه اللاعبين في الشوط الثاني لنحرز ثلاثة أهداف".

وتابع "لقد كان (صلاح) عبقريًا، عبقري لأبعد مدى، منذ اللحظة الأولى عندما تسنح لنا فرصة لعب الكرة خلف خطوط الخصم كنا نجده في المكان المناسب دائمًا، ومن الوضح أن صلاح إن لم يكن متاح فنحن لا نمتلك لاعبين أصحاب سرعات بخلاف سايدو مانى، ومو."

واستطاع ليفربول أن يحقق فوزًا عريضًا خارج ملعبه بالفوز على بورنموث بأربعة أهداف دون مقابل في إطار افتتاح الأسبوع الـ16.

وشهدت المباراة تسجيل صلاح ثلاثة أهداف (هاتريك) ليصبح في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 10 أهداف ليكون متساويًا مع بير أوباميانج مهاجم آرسنال.

جدير بالذكر أن ليفربول أصبح في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة ليصبح الريدز متفوقًا على مانشستر سيتي بنقطة لكن يمتلك السيتيزنز مباراة خلال هذه الجولة أمام تشيلسي في قمة الأسبوع.