رياضة | دورتموند يهزم شالكه ويواصل الصدارة.. وبايرن ميونيخ يتخطي نورنبرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دورتموند يهزم شالكه ويواصل الصدارة.. وبايرن ميونيخ يتخطي نورنبرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عزز فريق بوروسيا دورتموند موقعه في صدارة الدوري الألماني بفضل فوزه المثير على مضيفه شالكه 2 /1 في ديربي روهر اليوم السبت في المرحلة الرابعة عشر للبوندسليجا.

وواصل بايرن ميونخ حامل اللقب انتصارته وفاز على ضيفه نورنبرج 3 / صفر.

وفي باقي المباريات فاز فرايبورج على ضيفه لايبزج 3 /صفر وباير ليفركوزن على ضيفه اوجسبورج 1 /صفر وتعادل فولفسبورج مع هوفنهايم 2 /2.

وحقق دورتموند فوزه الخامس على التوالي والحادي عشر هذا الموسم مقابل ثلاثة تعادلات وبسجل خال من الهزائم.

ورفع دورتموند رصيده في الصدارة إلى 36 نقطة بفارق تسع نقاط عن أقرب ملاحقيه بايرن الذي صعد مؤقتا لمركز الوصيف.

وعلى ملعب فيلتينس ارينا تقدم لاعب الوسط الدنماركي توماس ديلاني بهدف لدورتموند في الدقيقة السابعة.

وأدرك الإيطالي دانييل كاليوري التعادل لشالكه من ضربة جزاء في الدقيقة 61.

ولكن لاعب الوسط الإنجليزي الشاب جادون سانشو تكفل بتسجيل هدف الفوز لدورتموند في الدقيقة 74.

وصعد بايرن ميونخ إلى مركز الوصيف مؤقتا عبر الفوز على ضيفه نورنبرج بثلاثة أهداف دون رد.

وتقمص المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي دور البطولة وسجل الهدفين الأول والثاني لبايرن في الدقيقتين التاسعة و27 وتكفل الجناح الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 56.

وعلى ملعب شوارزوالد ستاديون لقن فرايبورج ضيفه لايبزج درسا قاسيا وفاز عليه بثلاثة أهداف دون رد.

وتقدم نيلز بيترسن بهدف لفرايبورج في الدقيقة 12 ثم أضاف لوكا فالدشميدت الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة46 وسجل مايك فرانتز الهدف الثالث في الدقيقة 52.

ورفع فرايبورج رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني عشر وتوقف رصيد لايبزج عند 25 نقطة في المركز الرابع.

وعلى ملعب باي ارينا فاز باير ليفركوزن على ضيفه اوجسبورج بهدف دون رد.

وسجل لوكاس نيكولاس ألاريو هدف الفوز لليفركوزن قبل 15 دقيقة من نهاية المباراة.

الفوز رفع رصيد ليفركوزن إلى 18 نقطة في المركز الحادي عشر وتوقف رصيد اوجسبورج عند 13 نقطة في المركز الرابع عشر.

وعلى ملعب فولكسفاجن أرينا تقدم هوفنهايم بهدف في الدقيقة الرابعة عن طريق إسحاق بلفوضيل.

وادرك فولفسبورج التعادل بنيران صديقة في الدقيقة 28 بهدف سجله ارمين بيساكسيتش بطريق الخطأ في مرماه.

وأضاف دانييل جينزيك الهدف الثاني لفولفسبورج في الدقيقة 31 ثم ادرك اندريج كراماريتش التعادل لهوفنهايم في الدقيقة 71.

ورفع هوفنهايم رصيده إلى 22 نقطة في المركز السادس مقابل 19 نقطة لفولفسبورج في المركز التاسع.