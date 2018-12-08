رياضة | جاريدو يسابق الزمن لمشاركة مهاجم الرجاء أمام الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جاريدو يسابق الزمن لمشاركة مهاجم الرجاء أمام الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع الأسبانى كارلوس جاريدو المدير الفنى للرجاء، برنامجا خاصا للمغربى عبد الإله الحافيظى مهاجم الفريق الشاب من أجل لحاقه بمواجهة الإسماعيلى.

ويحل الدراويش ضيفًا ثقيلًا على النادى المغربى مساء الثلاثاء المقبل فى إطار إياب دور الـ 16 بكأس زايد للأندية الأبطال، على ملعب محمد الخامس.

ويسعى ” جاريدو ” حسب ما أبرزته صحيفة ” هسبورت ” المغربية، بتجهيز اللاعب جيدًا لهذا اللقاء المرتقب الذى سيحسم بطاقة تأهل آخر الأندية إلى ربع نهائى البطولة.

وكان مهاجم الرجاء قد تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه ضد فيتا كلوب الكونغولى فى إياب نهائى الكونفدرالية والتى أبعدته عن لقاء الفتح الرباطى أمس الجمعه ضمن منافسات الدورى المغربى.

ويعد ” الحافيظى ” ورقة رابحة لأصحاب الرداء الأخضر خاصة وأنه كان سببًا كبيرًا فى تتويج فريقه بكأس الكونفدرالية.