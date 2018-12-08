رياضة | غرفة خاصة لتأهيل لاعبي الإسماعيلي في المغرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غرفة خاصة لتأهيل لاعبي الإسماعيلي في المغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خصص الجهاز الطبى للإسماعيلى برئاسة الدكتور صالح الشامى، غرفة 414 بفندق إقامة الفريق بمدينة الدار البيضاء، كمركز لتأهيل لاعبى الدراويش. حيث يخضع جميع اللاعبين لتدريبات علاجية واستشفائية بصفة مستمرة داخل هذه الغرفة تحت اشراف أعضاء الجهاز الطبى، حتى لا يتعرضوا للاجهاد والارهاق. ويستعد الإسماعيلى فى الوقت الحالى لملاقاة الرجاء المغربى مساء الثلاثاء المقبل، فى إياب دور الـ 16 بكأس زايد للأندية الأبطال على ملعب محمد الخامس. وكانت بعثة الدراويش قد وصلت إلى المغرب أمس الجمعه بعد رحلة كبيرة استمرت أكثر من 15 ساعة بداية من محافظة الإسماعيلية. والجدير بالذكر أن الجهاز الطبى للدراويش بالمغرب يتكون من صالح الشامى طبيب الفريق وأيمن عوض الله وناصر هريدى أخصائيين تأهيل وإصابات.

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