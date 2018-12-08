رياضة | عاجل.. رمضان صبحي يضع شرطا وحيدا للعودة إلى الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. رمضان صبحي يضع شرطا وحيدا للعودة إلى الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشترط رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي هيدرسفيلد يونايتد الإنجليزي، مبلغ 85 ألف جنية استرليني، من أجل الموافقة على العودة لصفوف الأهلي، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان الأهلي دخل في مفاوضات مع لاعبه السابق، من أجل الحصول على خدماته لمدة عام على سبيل الإعارة في ظل ابتعاده من المشاركات عن فريقه بالبريميرليج.

ويحاول مجلس الإدارة التواصل مع نادر شوقي وكيل اللاعبين، من أجل إقناع صبحي بالتنازل عن متطلباته المادية، حيث يعد مبلغ 2 مليون جنيه شهريًا، رقم خيالي ولا يمكن تحقيقه.

ويبحث الأهلي، تدعيم صفوفه خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، قبل الدخول في غمار دوري أبطال إفريقيا الموسم الجديد.