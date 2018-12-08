رياضة | بيدرو وهازارد يقودان هجوم تشيلسي أمام مانشستر سيتي

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أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :- حراسة المرمى : كيبا خط الدفاع : ازبيلكوتا - ديفيد لويز - روديجر - الونسو خط الوسط : كانتي - جورجينهو - كوفاسيتش - ويليان خط الهجوم : بيدرو - هازارد

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