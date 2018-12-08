رياضة | الجبلاية ترفض إقامة مباراة ودية للمنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجبلاية ترفض إقامة مباراة ودية للمنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، طلب المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، إقامة أي وديات للفراعنة خلال شهر يناير المقبل.

وكان أجيري، طالب بخوض مواجهة ودية خلال شهر يناير المقبل، تجهيزًا لمباراة النيجر، وبطولة الإمم الإفريقية العام المقبل.

وجاء رفض الجبلاية، بسبب ضغط المباريات للدوري المحلي، وصعوبة إقافه نظرًا لكثرة المؤجلات بالإضافة إلى مشاركات الأندية المصرية في البطولات الإفريقية.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة النيجر، منتصف مارس المقبل على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات الإفريقية.