رياضة | نابولي يسحق فروسينوني في الكالتشيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نابولي يسحق فروسينوني في الكالتشيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واصل نابولي مطاردته ليوفنتوس على صدارة الدوري الإيطالي، بتغلبه على ضيفه فروسينوني 4 / صفر اليوم السبت في الجولة الخامسة عشر من البطولة.
وسجل أهداف نابولي بيوتر زيلينسكي في الدقيقة السابعة وآدم أوناس في الدقيقة 40 وأركاديوز ميليك (هدفين) في الدقيقتين 68، 84.
ورفع نابولي رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثماني نقاط خلف يوفنتوس المتصدر، وتوقف رصيد فروسينوني عند ثماني نقاط في المركز التاسع عشر.
يذكر أن هذا الفوز هو الحادي عشر لنابولي في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في مثلها، فيما تعد هذه الخسارة هي التاسعة لفروسينوني مقابل الفوز في مباراة والتعادل في خمس مباريات.
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