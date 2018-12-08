رياضة | جوارديولا يعلن تشكيلة مانشستر سيتي أمام تشيلسي

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أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي تشيلسي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :- حراسة المرمى : ايدرسون خط الدفاع : والكر - لابورت - ستونز - ديلف خط الوسط : فرناندينهو - ديفيد سيلفا - برناندو - ساني خط الهجوم : سترلينج - رياض محرز

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