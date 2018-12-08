كم تقاضى لوكا مودريتش بعد فوزه بالكرة الذهبية؟

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
حصل النجم الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط مهاجم الفريق الملكي الإسباني ريال مدريد، على جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم، والتي تمنحها كل عام مجلة “فرانس فوتبول” الشهيرة، وذلك بعد منافسة مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والفرنسي أنطوان جريزمان.
لاعب ريال مدريد جنى مبلغا ضخما من شركة للمنتجات الرياضية بعد فوزه بجائزة الكرة الذهبية لعام 2018 التي حصل عليها مؤخرا.
صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، ذكرت أن مودريتش سيتقاضى 800 ألف يورو من شركة “نايكي” للأدوات والملابس الرياضية، وذلك بموجب عقد الرعاية الذي يربط الطرفين إذ يقضي بند في عقد مودريتش حصوله على هذا المبلغ من الشركة في حال فوزه بالكرة الذهبية، وهو ما فعله قبل بضعة أيام.
مودريتش حقق جميع الجوائز الفردية الكبرى في عام 2018، إذ توج بجائزتي أفضل لاعب في أوروبا من “اليويفا” وأفضل لاعب في العالم من “الفيفا”، إضافة لحصوله على جائزة أفضل لاعب في النسخة الأخيرة من كأس العالم.
الصحيفة ذكرت أن شركة “نايكي” استفادت من الجوائز التي حققها مودريتش هذا العام على اعتبار أنها تملك الحق في بيع منتجاته التي شهدت ارتفاعا ملحوظا في الطلب عليها خلال الأشهر الأخيرة.
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