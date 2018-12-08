عائلة زلاتان إبراهيموفيتش تتسبب في أزمة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تسببت اسرة النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم فريق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، في أزمة لفريق ميلان الإيطالي.

تقارير صحفية سويدية، أفادت أن النجم زلاتان إبراهيموفيتش قد لا ينضم إلى صفوف فريق ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية، بسبب معارضة عائلته.

صحيفة “إكسبريسن” السويدية، ذكرت أن عائلة زلاتان إبراهيموفيتش ترغب فى العيش بالولايات المتحدة الأمريكية، وعدم العودة من جديد إلى مدينة ميلانو الإيطالية.

الصحيفة أضافت أن زوجة وأبناء النجم السويدي سعداء للغاية في البقاء بأمريكا، وهو ما قد يجعل إبراهيموفيتش يرفض العرض المقدم من قبل إدارة نادي ميلان الملقب بـ”الروسونيري”؛ لقيادة هجوم الفريق بداية من شهر يناير المقبل.

وأشارت إلى إدارة النادي الأمريكي تسعى لإقناع لإبراهيموفيتش بالبقاء مع الفريق في الفترة المقبلة، من خلال تقديمها عرضا ماديا مغريا، خاصة وأن النجم السويدي يحصل على مليون ونصف دولار كراتب سنوي.

يشار إلى أن زلاتان إبراهيموفيتش لعب مع ميلان في الفترة من 2010 حتى 2012، خاض خلالها 85 مباراة في جميع المسابقات، وسجل خلالها 56 هدفا.