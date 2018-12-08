موعد مشاهدة مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز بث مباشر اليوم 9-12-2018 في كأس الليبرتادوريس

يقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة مشاهدة مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز بث مباشر اليوم الأحد 9-12-2018 في كأس الليبرتادوريس، حيث يمكن متابعة البث المباشر مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز بدون تقطيع عبر موقع الفجر للبث المباشر وتوقيت مباشر ريفر بليت وبوكا جونيورز في كأس الليبرتادوريس. موعد ريفر بليت وبوكا جونيورز 10:30 مساءاً بتوقيت السعودية . 9:30 مساءاً بتوقيت مصر . 8:30 مساءاً بتوقيت تونس . 8:30 مساءاً بتوقيت الجزائر . 8:30 مساءاً بتوقيت المغرب . 11:30 مساءاً بتوقيت الإمارات. القنوات الناقلة ريفر بليت وبوكا جونيورز ريفر بليت Vs بوكا جونيورز. البطولة : كأس الليبرتادوريس (النهائي). القنوات الناقلة : أبو ظبي الرياضية 2 . الملعب : سانتياجو برنابيو . المعلقين : علي سعيد الكعبي + محمد حسين . مشاهدة ريفر بليت وبوكا جونيورز يبدا البث المباشر لمباراة مشاهدة مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز بث مباشر اليوم 9-12-2018 في كأس الليبرتادوريس قبل انطلاق اللقاء بنصف ساعة رجاء حفظ الرابط والعودة قبل المباراة. مباشر ريفر بليت وبوكا جونيورز من أجل مشاهدة كافة المباريات في جميع البطولات اكتب في جوجل الفجر للبث المباشر وشاهد المباريات بدون تقطيع وجودة مناسبة لجميع الباقات مجانا.

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