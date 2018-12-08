شكرا لقرائتكم مانشستر يونايتد يمطر شباك فولهام بثلاثية فى الشوط الأول.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انهى مانشستر يونايتد الشوط الأول من المواجهة أمام ضيفه فولهام، بالتقدم بثلاثة أهداف دون مقابل، فى اللقاء المقام على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدورى الإنجليزى الممتاز.

وسجل أهداف اليونايتد كل من آشلى يونج فى الدقيقة 13، خوان ماتا فى الدقيقة 28، والبلجيكى روميلو لوكاكو فى الدقيقة 42.

ويحتل اليونايتد المركز الثامن فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 23 نقطة، بينما فولهام فى المركز الأخير برصيد 9 نقاط.



خوان ماتا

ماتا يحتفل بالهدف

يونج يسجل الهدف الأول

وانتهت باقى أشواط المباريات الأخرى فى الجولة على النحو التالى:

أرسنال 0 0 هدرسفيلد تاون

وست هام 0 1 كريستال بالاس

بيرنلى 1 0 برايتون

كارديف سيتى 0 0 ساوثهامبتون