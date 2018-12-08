شكرا لقرائتكم سان جيرمان يغرى رابيو ماديا لمنعه من الرحيل لبرشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن نادى باريس سان جيرمان يحاول بشتى الطرق اثناء أدريان رابيو من مغادرة الفريق الصيف المقبل، والانتقال إلى برشلونة الإسبانى.
ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن إدارة النادى الفرنسى عرضت راتبا يبلغ 12 مليون يورو سنويا على رابيو، من أجل تجديد تعاقده مع الفريق، وعدم الرحيل بعد نهاية عقده، الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى.
وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى اتفاق رابيو مع النادى الكتالونى للعب ضمن صفوفه بداية من الموسم المقبل، ولذلك يرفض فى تمديد تعاقده.
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