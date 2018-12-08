شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يهنئ اتحاد السلاح بفوز مصر بتنظيم بطولة العالم للناشئين 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، الاتحاد المصرى للسلاح برئاسة عبد المنعم الحسينى عقب فوز الملف المصرى المقدم لتنظيم بطولة العالم للناشئين 2021، بعد أن حصل الملف المصرى على عدد 101 صوت مقابل 29 صوتا لبلغاريا، وذلك فى اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولى للسلاح بالعاصمة الفرنسية باريس.

جدير بالذكر أن الملف المصرى قد تمت مناقشته ومراجعته خلال الاجتماع الذى عقده وزير الشباب والرياضة مع اتحاد السلاح المصرى منذ أيام، قبل سفر رئيس الاتحاد عبد المنعم الحسينى والمهندس جميل الزفتاوى لعرض الملف المصرى باجتماع الجمعية العمومية، والذى حضره ممثلو 130 دولة بمقر وزارة الشباب والرياضة .