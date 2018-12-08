شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى.. يوسف يجتمع بميدو.. تأهيل الشناوى ومعلول ومشاركة الحاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد محمد يوسف، المدير الفنى المؤقت للأهلى، جلسة خاصة مع ميدو جابر لاعب الفريق على هامش المران المُقام حالياً استعدادا لمواجهة طلائع الجيش التى تقام غدا، والمؤجلة من الأسبوع الرابع عشر من بطولة الدورى العام، ودار حديث لعدة دقائق بين يوسف وجابر حول بعض الأمور الفنية الخاصة بأداء اللاعب خلال الفترة الأخيرة.

فيما واصل ثنائى الفريق محمد الشناوى وعلى معلول تنفيذ البرنامج التأهيلى للتعافى من الإصابة التى يُعانى منها كلاهما، وهى مزق فى العضلة الضامة.

وشارك "الحاوى" وليد سليمان فى مران الفريق الجماعى، كما واصل صالح جمعة العائد من تجربة إعارة بالدورى السعودى برنامجه التأهيلى تمهيداً للقيد فى يناير المقبل.