شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه القطن التشادى السبت بدلا من الجمعة فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر إقامة مباراة الزمالك أمام القطن التشادى يوم السبت بدلاً من الجمعة على استاد بتروسبورت، فى ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية وذلك بسبب إقامة مباراة الأهلى وبطل إثيوبيا فى نفس اليوم. وكشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة أنه تقرر إقامة مباراة الزمالك أمام القطن التشادى فى السابعة مساء باستاد بتروسبورت. ويقام لقاء الإياب للزمالك وقطن تشاد أحد أيام 21 أو 22 أو 23 ديسمبر الجارى.

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