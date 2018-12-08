شكرا لقرائتكم خبر عن خالد قمر: سأعتزل بالاتحاد السكندرى.. وتصريحات الـ100 مليون جنيه "شو إعلامى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خالد قمر استطاع أن يخطف الأضواء هذا الموسم بالتألق مع الاتحاد السكندرى ليصبح المهاجم الأول لزعيم الثغر تحت القيادة الفنية لحلمى طولان، لتبدأ من جديد العروض تنهال عليه والتساؤلات لذلك فتح قلبه لـ"الخليج 365"، متحدثاً فى كافة الملفات الخاصة بمشواره الحالى مع زعيم الثغر وحقيقة عروض القطبين وطموحه مع الفريق السكندرى.

فى البداية.. ماذا تقول عن مسيرتك الحالية مع الاتحاد؟

فخور بتواجدى بنادى الاتحاد السكندرى فمن لا يفخر باللعب فى زعيم الثغر وهو يمتلك تلك القاعدة الجماهيرية الرائعة لذلك كل تركيزى منصب مع الفريق حتى أستطيع إسعاد الجمهور.. رسالتى لهم أنهم لابد أن يفخروا حاليا بفريقهم، فنحن الآن واحد من أفضل الفرق فى البطولة العربية وكأس مصر.. وتحدثت مع الجمهور وقت التعثر وطالبتهم بالصبر وجاءت نتيجة تشجيعهم بتواجدنا فى دور الثمانية بالبطولة العربية والكأس.

وكيف تحسنت نتائج الاتحاد السكندرى مؤخراً؟

الاتحاد أصبح شكل تانى تحت قيادة حلمى طولان لأنه امتلك قدرة إعادة اللاعبين لمستواهم وإعادة الثقة لهم كما إن وجود محمد مصيلحى رئيس النادى معنا فى فى كل مكان سواء فى الفنادق والملاعب بالمعسكرات والمباريات كان كلمة السر لما وصلنا له.

وماذا عن وجود عروض من القطبين؟

سمعت كلام كتير ولكن هختم حياتي في الاتحاد السكندري دى رغبتى الأولى فأنا لعبت في الزمالك وكان شرف كبير ليا ارتداء القميص الأبيض ووقعت للنادى الأهلي وكنت قاب قوسين أو أدنى من الانتقال له ولكن هناك توضيح هام إننى لم أقل إننى لن ألعب للأهلى حتى لو بـ100 مليون جنيه، لا أعرف من أين أتى هذا التصريح فأعتقد أنه شو إعلامى ولم أصرح به فأي لاعب يتمنى ويحلم إن يلعب فى القطبين فكيف أقول ذلك؟

- والمنتخب؟

بالتأكيد حزين لعدم انضمامى فعندما تقوم بعمل ترتيب للمهاجمين فى الدورى المصرى أتواجد ثانياً بعد المغربى أزارو والمنتخب لا يوجد به هدافا فلماذا لا يتم ضمى؟.. ولو كنت موجود في المنتخب كان هيفرق معايا جداً لما يمثله من دعم هام لى فالمنتخب شرف كبير لأي لاعب.

فى النهاية.. ما طموحاتك مع الاتحاد السكندرى؟

الاتحاد السكندرى فى الموسم الحالى ممكن يحقق بطولة أو على الأقل سنكون متواجدين فى الدور قبل النهائى للكأس أو البطولة العربية، فيوجد طفرة بالقلعة الخضراء لم تحدث منذ 20 عام حيث أخرجنا من البطولة العربية كلا من الترجى والزمالك وفي الدوري المصري انتصرنا على منافسين كبار ولسه عندنا طموح إننا نسعد جمهور الاتحاد ببطولة.