شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصرف مكافأة فورية للناشئين بعد الفوز على الأهلى بثلاثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة نادى الزمالك صرف مكافأة اليوم بشكل فورى لفريق الناشئين مواليد 2003 بالنادى الأبيض بعد الفوز على الأهلى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى إطار اللقاء الذى جمع الفريقين على ملعب القلعة الحمراء بمدينة نصر، بالجولة 14 من بطولة الجمهورية للناشئين.

أحرز أهداف الزمالك كريم عبدون فى الدقيقه 42 من الشوط الأول، عبد الرحمن الفيومى وعبد الله محمد فى الدقيقتين 10 و11 من الشوط الثانى، واستقبل مجلس الزمالك فريق الناشئين اليوم، بعد الفوز على الأهلى بملعب القلعة الحمراء، ليتم تحفيز اللاعبين بصرف المكافأة من أجل مواصلة الانتصارات فى المرحلة المقبلة ببطولة الجمهورية.

ويتكون الجهاز الفنى للزمالك من سامح إسماعيل مدير فنى، منتصر الجدى وسامى عبيد مدربين، حسنى مسعد مدرب حراس ومحمد مغاورى إدارى، هشام إبراهيم مشرف على الفريق ويعد هذا الموسم الأولى الذى تقام فيها مباريات ناشئى القطبين على ملاعبهم بقرار من اتحاد الكرة بعد انقطاع دام لفترة طويلة.