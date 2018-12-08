شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفاوض طلعت يوسف.. والمقاصة يحسم الموقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع بنادى المقاصة عن تلقى طلعت يوسف المدير الفنى للفريق عرضاً من جانب الإسماعيلى من أجل تولى القيادة الفنية للدراويش خلال المرحلة المقبلة.

وتابع المصدر ذاته أن طلعت يوسف سوف يجتمع بإدارة المقاصة غداً الأحد، من أجل الحديث حول بعض الأمور الخاصة بالفريق الفيومى، وحال عدم توافق وجهات النظر بشأنها قد يدرس طلعت يوسف الموافقة على عرض الإسماعيلى.

يذكر أن الإسماعيلى يبحث عن التعاقد مع مدير فنى، خاصة أن البرازيلى فييرا قد أخطر إدارة النادى بأنه سيرحل خلال الفترة المقبلة.