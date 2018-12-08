بعد هاتريك بورنموث.. صدارة الهدافين ضمن 12 رقمًا جديدًا لصلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

قاد الدولي المصري محمد صلاح فريقه ليفربول لفوز عريض على مضيفه بورنموث برباعية نظيفة، خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت،ضمن منافسات الجولة الـ16 للدوري الإنجليزي.

وتقمص صلاح دور البطولة للريدز، وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 25 و48 و77 من المباراة.

وحقق صاحب الـ26 عامًا عدة أرقام نستعرضها في التقرير التالي:

- ارتقى محمد صلاح إلى صدارة هدافي بريميرليج للموسم الجاري، بالتساوي مع الجابوني بيير إمريك أوباميانج مهاجم آرسنال برصيد 10 أهداف لكل منهما، ويليهما هاري كين مهاجم توتنهام في المركز الثالث بتسعة أهداف.

- تجاوز صلاح عدد أهداف فيليب كوتينيو نجم وسط ليفربول السابق، بعدما أحرز 56 هدفًا بقميص الريدز، في الوقت الذي أحرز فيه البرازيلي 54 هدفًا خلال 201 مباراة.

- بات صلاح أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يسجل +40 هدفًا، حيث احتاج 52 مباراة، متفوقًا على الإسباني فيرناندو توريس الذي احتاج 60 مباراة ليسجل 40 هدفًا.

- أصبح صلاح أول لاعب من ليفربول يسجل هاتريك خارج ملعبه في بريميرليج، منذ الأورجواياني لويس سواريز (ضد كارديف في مارس 2014)، واللاعب رقم 50 في تاريخ الريدز خلال بالمسابقة.

- بات هذا الهاتريك هو الثاني لصلاح مع ليفربول بعدما زار شباك واتفورد الموسم الماضي بأربعة أهداف، والرابع خلال مسيرته بعد تسجيل ثلاثة أهداف مع المنتخب أمام زيمبابوي عام 2013، ومع روما أمام بولونيا 2016.

- فقط الأرجنتيني ليونيل ميسي (60 هدفًا خلال 5789 دقيقة لعب مع برشلونة) ساهم في أهداف منذ انطلاق الموسم الماضي (2017-18) أكثر من محمد صلاح (56 هدفًا خلال 5964 دقيقة لعب مع ليفربول)، حيث سجل الملك المصري 42 هدفًا وصنع 14 آخرين، أكثر من أي لاعب آخر في بريميرليج، بينما أحرز البرغوث 43 هدفًا.

- أصبح صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في ثلاث مباريات متتالية أمام بورنموث، رافعًا رصيده إلى خمسة أهداف أمام هذا الفريق.

- خلال موسم ونصف فقط، عادل صلاح رقم ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول مع الريدز طوال مسيرته، إذ أحرز كلاهما ثلاثيتين (2 هاتريك) في الدوري الإنجليزي.

- وصل صلاح إلى هدفه رقم 44 في الدوري الإنجليزي، بواقع 42 هدفًا بقميص ليفربول وهدفين بقميص تشيلسي.

- سجل صلاح في 8 مباريات في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، أكثر من أي لاعب آخر، كما افتتح الفرعون التسجيل في 7 مباريات في بريميرليج بالموسم الجاري، أكثر من أي لاعب آخر أيضًا.

- أصبح صلاح أكثر لاعب تسجيلا مع ليفربول في بريميرليج تحت قيادة يورجن كلوب، حيث أحرز 42 هدفًا من أصل 122 مباراة للمدرب الألماني.

- ساهم صلاح في 77 هدفًا خلال 74 مباراة مع ليفربول خلال جميع المسابقات منذ انضمامه للريدز قادمًا من روما قبل انطلاق الموسم الماضي، حيث سجل حتى الآن 56 هدفًا وصنع 21 آخرين، بواقع 42 هدفًا في الدوري الإنجليزي، و13 في دوري أبطال أوروبا، وهدف في كأس الرابطة.