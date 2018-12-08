مصدر: السعودية أو الكويت الأقرب لاستضافة سوبر الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبد الباسط

أكد مصدر مسؤول في شركة بريزنتيشن الراعية لاتحاد الكرة المصري، أن موعد ومكان إقامة مباراة كأس السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك سيتحدد خلال سبعة أيام.

وبحسب ما أكده المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة ليلا كورة، فإن السعودية أو الكويت هما الأقرب لاستضافة المباراة.

وأوضح المصدر بأنه سيتم الاستقرار على الدولة المنظمة، وتحديد موعد اللقاء بناء على ذلك، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكانت الإمارات هي الدولة المستضيفة لمباريات كأس السوبر المصري خلال السنوات الماضية، إلا أن الوجهة قد تتغير في النسخة الجديدة.

ويلعب الأهلي مباراة كأس السوبر بصفته بطلًا للدوري المصري، بينما حصد الزمالك لقب كأس مصر، ليصبح قطبي الكرة في مصر في مواجهة جديدة.