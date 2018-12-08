شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فوزه بها.. محمد صلاح يتنازل عن جائزة أفضل لاعب بمباراة بورنموث لـ«ميلنر» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أهدى النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، جائزة أفضل لاعب في مباراة ليفربول وبورنموث، التي فاز بها بعد تسجيله لهاتريك قاد به فريقه للفوز برباعية نظيفة إلى زميله جيمس ميلنر.
واحتفل «ميلنر» في مباراة اليوم بخوضه 500 لقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما هنأه عليه زميله المصري أمام كاميرا قناة «سكاي سبورتس»، أثناء اللقاء الذي أجرته القناة معهما عقب المباراة.
كذلك كشف «صلاح» عن إهدائه للجائزة لزميله تقديرًا منه لما حققه ووجه له التهنئة على رقمه الجديد، فيما أكد أنه يتمنى أن يفوزا معًا وباقي زملائهما بشئ ما هذا الموسم، على حد قوله.
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