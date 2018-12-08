آل الشيخ يشيد بحكم مباراة الهلال والنصر

أشاد تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم بحكم مباراة النصر والهلال التي انتهت منذ قليل بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهم .

و كتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "حكم ممتاز، ومباراة جميلة جداً".

وشهدت المباراة، بعض الأحداث التحكيمية المثيرة للجدل، من بينها طرد البيروفي أندري كاريلو مهاجم الهلال بعد تعديه بدون كرة على مدافع النصر، الواقعة التي شاهدها الحكم عن طريق تقنية الفيديو.

يذكر أن التعادل أبقى الهلال في الصدارة كما هو في الدوري السعودي، إذ ارتفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز الأول، فيما ارتفع رصيد النصر إلى 26 نقطة في المركز الثاني.