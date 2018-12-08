فيديو.. هاتريك صلاح يقود ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي

قاد النجم المصرى محمد صلاح فريق ليفربول لتحقيق فوزاً عريضاً على بورنموث بنتيجة 4 – 0 فى المباراة التى جمعتهما بملعب "فيتنس فيرست"، ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

وسجل محمد صلاح 3 أهداف "هاتريك"، وستيف كوك مدافع بورنموث "خطأ فى مرماه"، بالدقائق 25 و48 و68 و77 من عمر المباراة.

تشكيل ليفربول ضد بورنموث جاء كالتالى: أليسون فى حراسة المرمى، جيمس ميلنر، فان دايك، جويل ماتيب، روبيرتسون، فابينهو، فينالدوم، نابي كيتا، شاكيرى، فيرمينو، محمد صلاح.

هذا الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 42 نقطة ليتصدر جدول ترتيب "البريميرليج" في انتظار ما ستسفر عنه نتيجة مباراة تشيلسى ومانشستر سيتى التى تنطلق فى السابعة والنصف مساء بملعب "ستامفورد بريدج"، بينما توقف رصيد بورنموث عند 23 نقطة في المركز السابع.

ورفع محمد صلاح رصيده من الأهداف إلى 10 ليتصدر قائمة هدافى الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" متساوياً مع الجابونى أوباميانج مهاجم أرسنال.