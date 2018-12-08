صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية بعد هاتريك بورنموث

حقق المصري محمد صلاح لاعب ليفربول رقما تاريخيا خلال فوز فريقه على بورنموث 4-0، بملعب "فيتنس فيرست" في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل صلاح 3 أهداف في الدقائق (25) و(48) و(77)، ليصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 3 مباريات متتالية أمام بورنموث في مختلف البطولات.

وبات صلاح أيضا أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يصل إلى 40 هدفا في الدوري الإنجليزي، بعد أن سجل أهدافه الـ40 و41 و42 وذلك خلال 52 مباراة فقط.

وعادل لاعب ليفربول رقم الإنجليزي ستيفن جيرارد أسطورة الريدز في تسجيل هاتريك مرتين بالدوري الإنجليزي.

ووصل صلاح لهدفه الـ12 هذا الموسم مع الريدز في كل البطولات، بواقع 10 أهداف في الدوري وهدفين في دوري أبطال أوروبا، ليتصدر ترتيب هدافي البريمييرليج بالتساوي مع الجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال.

وتفوق صلاح على عدد أهداف البرازيلي فيليبي كوتينيو جناح الريدز السابق وبرشلونة الإسباني الحالي، وأيضا مواطنه روبرتو فيرمينو في كل البطولات بعد أن وصل للهدف رقم 56 مع الريدز.