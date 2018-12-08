ليفربول يفوز علي بورنموث برباعية.. ومحمد صلاح يسجل هاتريك

فاز فريق ليفربول علي بورنموث بنتيجة 4- صفر،في المباراة التي جمع بينهما ،اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز “البريميرليج”.

ورفع محمد صلاح رصيده من الأهداف فى النسخة الحالية من مسابقة الدورى الإنجليزى إلى 10 أهداف، بعدما سجل 3 أهداف “هاتريك” فى مباراة اليوم.

تشكيل ليفربول ضد بورنموث جاء كالتالى: أليسون فى حراسة المرمى، جيمس ميلنر، فان دايك، جويل ماتيب، روبيرتسون، فابينهو، فينالدوم، نابى كيتا، شاكيرى، فيرمينو، محمد صلاح.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق نقطتين، بينما يحتل بورنموث المركز السابع برصيد 23 نقطة.

ويستهدف ليفربول تحقيق الفوز الخامس على التوالي من أجل اعتلاء صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتاً فى انتظار ما ستفسر عنه نتيجة مباراة تشيلسى ومانشستر سيتى التى تنطلق في السابعة والنصف مساء بملعب “ستامفورد بريدج” بالعاصمة الإنجليزية “لندن”.

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