شكرا لقرائتكم عاشور يؤدي تدريب تأهيلي بمران الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدى حسام عاشور لاعب الأهلى تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق الأمر المقام على ستاد مختار التتش بالجزيرة، ويعاني عاشور من الإصابة بجزع في مقصل الكاحل تعرض لها في مباراة الفريق الأحمر أمام بتروجت، حيث يغيب عن الفريق لمدة أسبوعين.

كما عقد محمد يوسف المدير الفني للفريق محاضرة فنية بالفيديو مع لاعبيه قبل المران، وحرص يوسف خلال هذه المحاضرة على دراسة فريق طلائع الجيش، وتحديد مراكز القوة ، ومعرفة واجبات كل لاعب بالمباراة.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش مساء غد الأحد على ستاد السلام في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.